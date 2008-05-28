Турчинову не удается сократить разрыв - данные с 1017 участков

По обработанным данным из 1017 избирательных участков, кандидат в мэры Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ набирает 37,69% киевлян, опережая кандидата от БЮТ Александра ТУРЧИНОВА на 18%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия в 9.30.

Согласно оперативной информации, за кандидата в мэры столицы от БЮТ А.ТУРЧИНОВА проголосовали 19,13%, за Виталия КЛИЧКО - 17,97%, за кандидата от Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА – 6,71%, за Николая КАТЕРИНЧУКА – 4,43%, за экс-мэра Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,53%, за кандидата на должность городского председателя столицы от Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ – 2,33%, за лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,36%, за лидера “Гражданского актива Киева” Александра ПАБАТА – 1,36%.

Остальные кандидаты получили менее 1% голосов избирателей.

Всего на выборах в Киеве работали 1026 избирательных участков.