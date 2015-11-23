Порошенко подписал изменения в Кодекс законов о труде о противодействии дискриминации

Президент Петр Порошенко подписал Закон о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (о гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза) (№3442).

Как сообщается на сайте парламента, закон возвращен с подписью от президента 23 ноября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 ноября приняла соответствующий закон о противодействии дискриминации в сфере труда.

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«За» это решение проголосовали 234 народных депутата из 333 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом статья 2-1 Кодекса законов о труде Украины изложена в редакции, согласно которой запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИД, семейного и имущественного положения, семейных обязанностей, места проживания, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, участия в забастовке, обращения или намерения обращения в суд или другие органы за защитой своих прав или оказание поддержки другим работникам в защите их прав, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.