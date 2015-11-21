Порошенко надеется, что 15 декабря Еврокомиссия даст Украине "зеленый свет" в вопросе безвизового режима

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал после подписания пакета законов, которые обеспечивают либерализацию визового режима для Украины со стороны Европейского Союза.

По словам президента, эти законы являются «огромным шагом в направлении защиты прав человека и борьбы с коррупцией».

Читайте такжеПорошенко подписал законы, необходимые для получения безвизового режима с ЕС

Порошенко подчеркнул, что безвизовый режим с ЕС – «это еще одна степень свободы».

Президент назвал безвизовый режим с ЕС важным элементом партнерства и украинской евроинтеграционной политики, отметив, что план по имплементации безвизового режима является очень напряженным.

Президент напомнил, что одним из первых документов, подписанных им на посту главы государства, было Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое было синхронно ратифицировано Верховной Радой и Европейским парламентом 16 сентября 2014 года. Глава государства отметил, что ратификация Соглашения об ассоциации странами ЕС вместо 3-4 лет прошла за полтора года.

Глава государства поздравил Украину и украинцев с мудрым решением, которое приняла Верховная Рада, приняв эти законы, и поблагодарил за огромный объем работ министра иностранных дел Павла Климкина, председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анну Гапко и председателя Комитета ВР по европейской интеграции Ирину Геращенко, а также заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева.

Президент выразил надежду, что остальные законы поступят к нему на подпись через несколько дней, и «у нас останется лишь имплементация».

Президент подписал законы Украины «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза»; «О внешней трудовой миграции»; «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины касательно выполнения рекомендаций Европейского Союза по выполнению Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно уточнения подследственности органов досудебного расследования»; «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования института специальной конфискации с целью устранения коррупционных рисков при ее применении»; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции» и «О внесении изменения в статью 87 Бюджетного кодекса Украины» (финансирование политических партий).

Как сообщал УНИАН, 15 декабря ожидается отчет соответствующих структур ЕС о выполнении Киевом Плана действий по либерализации визового режима.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина после выполнения всех требований может получить безвизовый режим с ЕС летом или осенью 2016 года.