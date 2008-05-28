Ющенко ответил Луценкo: раз проиграл, кулаками не нужно махать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что демократическая коалиция не развалится, и называет заявления министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО “болезненными”. Об этом В.ЮЩЕНКО сказал на пресс-конференции для украинских СМИ в Виннипеге (Канада) во вторник.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что коалиция не развалится, и тот, кто тешит себя надеждой, что может уйти от ответственности благодаря развалу коалиции, - надеется напрасно. “Такой услуги я вам не дам. Люди будут отвечать за то дело, за которое они взялись, в том числе и министр внутренних дел”, - отметил Президент.

Он напомнил, что лично предлагал Ю.ЛУЦЕНКО на должность главы МВД. “Мне кажется, если проиграл, то кулаками не нужно махать. У тебя были все возможности через площадь, через диалог довести свои ценности. Вы знаете, говорить с утра до вечера лишь демагогичные вещи, и надеяться, что за тобой пойдут, - я думаю, это вчерашний день”, - считает В.ЮЩЕНКО.

В то же время он заметил, что не хочет комментировать грязные и болезненные заявления и опускаться до уровня политиков, которые его обвиняют в работе по развалу коалиции.

Президент подчеркнул, что в Украине демократические ценности существовали и будут существовать, и последние выборы в Киеве это засвидетельствовали.

По словам В.ЮЩЕНКО, о демократичности выборов свидетельствует то, что проиграли те, кто не смог сформулировать свои приоритеты и доказать киевлянам свою программу.

В.ЮЩЕНКО отметил, что киевляне продемонстрировали, что они хотят прагматичной работы, а не популистских лозунгов.

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 27 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в государстве происходит политический переворот, направленный на возвращение “кучмизма”.

Он обратился с соответствующим предупреждением к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, коалиции демократических сил, а также к избирателям, которые поддержали демократические силы.

Ю.ЛУЦЕНКО обвинил главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ и одного из лидеров Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА в заговоре, направленном на развал демократической коалиции, создание так называемой “широкой коалиции” и возвращение государства в “заказные времена кучмизма”.

Процессы, которые происходят, Ю.ЛУЦЕНКО назвал “государственным” и “политическим” переворотом, а также назвал “абсолютно очевидным” факт поддержки Президентом В.ЮЩЕНКО отмеченного “плана БАЛОГИ-КОЛЕСНИКОВА”.

Как сообщалось, по предварительным данным, на выборах в Киевсовет 25 мая блок “Наша Украина – Народная самооборона”, список которого возглавлял Ю.ЛУЦЕНКО, не преодолел 3-процентный проходной барьер.