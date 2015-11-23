Минобороны создало подразделение по проверке кандидатов на должности на "детекторе лжи"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Гусев сегодня на открытии Первой международной антикоррупционной недели в Национальном университете имени Ивана Черняховского.

Во время презентации журналистам работы полиграфа директор департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцыно сообщил, что ведомство в течение полугода провело ряд мероприятий, чтобы создать соответствующее подразделение, в том числе была разработана нормативная база, отобраны и прошли подготовку 10 лучших психологов ведомства, на тендерных торгах приобретено три полиграфа отечественного производства "Рубикон".

По словам Яцына, на полиграфе уже прошли проверку 175 человек, из которых 32% получили отказ в занятии тех или иных должностей в Минобороны и Генеральном штабе. "Это лица, которые подавали свои кандидатуры на достаточно высокие должности", - сказал Яцыно.

В свою очередь Гусев, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что он также проходил проверку на полиграфе. "Принципиальная позиция министра обороны - люди, которые приходят в министерство, должны быть кристально чисты", - отметил он.

По словам замминистра, в дальнейшем неоднократно соответствующие тестирования на "детекторе лжи" будут проходить представители департамента государственных закупок. Кроме того, с определенной периодичностью будут проверяться и работники других структурных подразделений министерства.