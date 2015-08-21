100 претендентов на руководящие должности в Минобороны прошли детектор лжи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил в.и.о. первого заместителя министра обороны Петр Мехед.

Он отметил, что Министерство обороны и в дальнейшем планирует использовать полиграф при отборе кандидатов на руководящие должности.

Также Мехед сообщил, что использование кадровым департаментом Минобороны полиграфа регламентировано соответствующим приказом министра обороны, который завизирован Министерством юстиции.

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В свою очередь председатель Совета волонтеров при Минобороны Давид Арахания отметил, что Министерство обороны закупит три полиграфа. Одно устройство ведомству подарила американская компания - производитель полиграфов. Сегодня, уточнил он, Министерство обороны пользовалось услугами частных компаний, которые предоставляют соответствующие услуги.

“100 человек уже прошли проверку, нужно проверить еще 700. Мы использовали частных полиграфологов. Это дорого. Поэтому необходимо создать отдельный центр тестирования внутри кадрового департамента Министерства”, - сказал он.

Также Арахания добавил, что все кандидаты на должности в Минобороны в обязательном порядке будут проходить тестирование на полиграфе.