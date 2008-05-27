В центральном здании СБУ открылась фотовыставка «УПА. История непокоренных»

Сегодня в центральном здании Службе безопасности Украины в Киеве открылась фотовыставка «Украинская Повстанческая Армия. История непокоренных».

Как передает корреспондент УНИАН, выставка является совместным проектом СБУ и Центра исследований освободительного движения при содействии Украинского института национальной памяти.

На экспозиции представлено более полутысячи фотографий, документов из советских и немецких архивных источников, внутренних документов ОУН и УПА.

«Все рассекреченные документы из истории украинского освободительного движения и его противостояния тоталитарному коммунистическому режиму свидетельствуют о том, что украинское освободительное движение имело антисоветскую направленность и общеевропейское значение. Однако на протяжении многих десятилетий тема ОУН и УПА была предметом политических спекуляций и идеологического мифотворчества со стороны коммунистического режима», – отметил временный исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, открывая выставку.

Во время открытия экспозиции от имени коллегии СБУ были награждены нагрудным знаком "Почетная звезда Службы безопасности Украины» сын главного командира УПА Романа Шухевича Юрий ШУХЕВИЧ, ветераны УПА Мирослав СИМЧИЧ и Степан СЕМЕНЮК.

Для широкой общественности выставка будет демонстрироваться с 2 июня в помещении Центра культуры и искусств СБУ (ул. Ирининская, 6), а затем будет представлена во всех регионах Украины.