На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционный кандидат

Кандидат от власти Даниэль Сциоли набрал только 47,9%, передает Reuters.

В обращении к свои сторонникам Макри заявил, что "наступает новая эра, которая даст необходимые возможности для роста и прогресса".

Ранее УНИАН сообщал, что в Аргентине проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют Даниэль Сциоли от правящего альянса "Фронт за победу" и Маурисио Макри из оппозиционной партии "Республиканское предложение".

В первом туре 25 октября приняли участие шесть претендентов на пост президента. По итогам голосования кандидат от партии власти смог опередить своего основного соперника всего на 3%.

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В случае победы Маурисио Макри приоритетом для аргентинских властей может стать налаживание связей с США и европейскими странами.