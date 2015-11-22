В Аргентине проходит второй тур выборов президента

В Аргентине проходит второй тур президентских выборов.

Как передает ВВС, последние 12 лет страной правила семья Киршнер; в 2003-2007 гг. южноамериканскую республику возглавлял Нестор Киршнер, а в последующие годы - его супруга Кристина Фернандес де Киршнер.

По закону Кристина Фернандес де Киршнер не может баллотироваться на третий срок подряд.

На пост главы государства претендуют два кандидата - Даниэль Сциоли от правящего перонистского альянса "Фронт за победу" и Маурисио Макри из оппозиционной партии "Республиканское предложение".

В первом туре 25 октября приняли участие шесть претендентов на пост президента. По итогам голосования кандидат от партии власти смог опередить своего основного соперника всего на 3%.

В случае победы Маурисио Макри приоритетом для аргентинских властей может стать налаживание связей с США и европейскими странами.

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Кандидат от партии власти Даниэль Сциоли, по мнению аналитиков, будет продолжать нынешний курс на развитие отношений со странами Латинской Америки, Россией и Китаем.