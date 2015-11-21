Родственники Героев Майдана призвали власти ускорить лишение судей неприкосновенности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом они сказали сегодня на встрече с Петром Порошенко.

«Пока в судах сидят одиозные судьи, которые служили режиму Януковича, надеяться нам на справедливое расследование дел об убийствах наших детей и родственников бесполезно», – заявил один из присутствующих.

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Все участники собрания вместе с президентом выразили общую позицию о необходимости тотальной перезагрузки судейской власти. Президент сообщил, что именно на это нацелены изменения в Конституцию в части реформы правосудия, которые должен рассмотреть парламент.

Семьи погибших Героев Небесной Сотни планируют обратиться к народным депутатам с требованием отменить положения законов о возможности внесения залога за подозреваемых и необходимости голосования за конституционные изменения, касающиеся судебной реформы.

На встрече президент вспомнил события тех дней. Глава государства рассказал, как помогал переносить первых раненых на Грушевского.

Президент подчеркнул, что все виновные в преступлениях против активистов Майдана не избегут ответственности.

Он отметил, что по всей стране ширится движение за увековечение памяти Героев Небесной Сотни. Построено большое количество памятников, переименовываются улицы.

На встрече выступил председатель общественной организации «Семьи Героев Небесной Сотни» Игорь Гурик, который рассказал о проблемах и изложил предложения по их решению. Он отметил, что из всех органов государственной власти коммуникация происходит только с президентом и его Администрацией. При этом большинство проблем семей относится к компетенции других органов, сказал он.

«Для нас и для миллионов украинцев Революция Достоинства не завершена. Она закончится тогда, когда мы достигнем идеалов Майдана, которые мы отстаивали, – это уважение человека, демократия, прозрачное правление, справедливая власть, правосудие», – подчеркнул Гурик.