Корбан оценил клевету Грицака и Шокина в свой адрес в гривну на двоих

Об этом написал Геннадий Корбан на своей странице в Facebook.

«В день моего похищения, да и на следующий день, целый ряд чиновников, а именно Шокин (генпрокурор Виктор Шокин. – Ред.) и Грицак, как-то неубедительно вещали с экранов телевизоров, рассказывая в мой адрес нелицеприятные вещи», – написал политик.

По его словам, с Шокиным он не знаком, зато Грицака знает лично, и это подтверждает «количество телефонных соединений в период моей работы в ОГА».

«Грицак был заинтересован в контакте со мной, поскольку у нас был налажен процесс по обмену пленными. Именно тогда он настойчиво просил меня продвинуть его родственника. Он просил, чтобы я интегрировал в группу к Владимиру Рубану мужа его двоюродной сестры – Юрия Тандита, который зачем-то вручал стороне обмена, представляющую террористов, иконы. Видимо, он путал рай с преисподней», – написал лидер УКРОПа в Facebook.

«Наблюдая за Грицаком во время пресс-конференции по моему поводу, я видел бесстыдно бегающий взгляд чиновника. Не думаю, что в этот момент его тревожила совесть или честь офицера. Тем более, если вспомнить, как Грицак неоднократно просил, чтобы «Фонд оборони країни» оказал помощь его сотрудникам», – отметил Геннадий Корбан.

По его словам, о Василии Грицаке стране еще предстоит многое узнать. «А пока я решил подать в суд, чтобы отсудить по 50 копеек с каждого (Шокина и Грицака. – Ред.) за клевету», – резюмировал лидер УКРОПа.