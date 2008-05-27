Яценюк подгоняет БЮТ и ПР

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК обратился к Блоку Юлии Тимошенко и Партии регионов с призывом как можно скорее подать документы кандидатов в народные депутаты в Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады.

«Для нормальной работы парламента прошу политические силы уже до среды (28 мая - УНИАН) подать документы в ЦИК, чтобы в четверг члены комиссии могли рассмотреть вопрос о регистрации депутатов», - отметил председатель ВР.

А.ЯЦЕНЮК напоминает, что 29 мая истекает 6-дневный срок со дня получения ЦИК решения Верховной Рады о прекращении полномочий депутатов, по окончании которого комиссия может принимать решение о регистрации новых парламентариев.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада досрочно прекратила полномочия 11 народных депутатов-совместителей.

"За" принятие соответствующего решения проголосовали 413 народных депутатов из 447, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосование по этому вопросу происходило пакетно. В частности, этим постановлением ВР досрочно прекратила полномочия представителей БЮТ Николая СИВУЛЬСКОГО (возглавляет ГлавКРУ), Сергея БУРЯКА (возглавляет Государственную налоговую администрацию), Евгения КОРНИЙЧУКА (первый заместитель министра юстиции), Михаила ЛИВИНСКОГО (руководитель аппарата премьер-министра), Петра КРАВЧУКА (председатель "Укравтодора"), Алексея ЗАРУДНОГО (председатель правления Пенсионного фонда Украины), Михаила ПОЖИВАНОВА (председатель Госкомрезерва), Александра ПОНОМАРЕНКО (председатель правления НАК “Недра Украины”), Игоря ЧЕРКАССКОГО (председатель Государственного комитета финансового мониторинга), а также членов Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ (секретарь СНБО) и Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА (председатель Шевченковской РГА Киева).