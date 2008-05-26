Ющенко отменил указ о подчинении себе внутренних войск

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой указ о выведении Внутренних войск из подчинения Министерства внутренних дел и подчинении их Президенту.

Об этом говорится в Указе № 480/2008 “О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 25 мая 2007 года №474 «О приведении системы управления Внутренними войсками в соответствие с Конституцией Украины», который опубликован на официальном сайте главы государства.

В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины подготовить и подать для внесения Президентом Украины в парламент как безотлагательный законопроект об организации, порядке деятельности и функции Внутренних войск.

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2007 года В.ЮЩЕНКО своим указом вывел Внутренние войска из подчинения Министерства внутренних дел и подчинил их главе государства.

Документ был подписан “с целью обеспечения предотвращения и нейтрализации реальных и потенциальных угроз национальным интересам, недопущение использования Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины в интересах определенных политических сил, что создает угрозу национальной безопасности Украины, приведение системы руководства Внутренними войсками как воинским формированием в соответствие с Конституцией Украины, во исполнение части второй статьи 102, пунктов 1 и 17 части первой, части третьей статьи 106, пункта 1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины”.