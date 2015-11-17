Глава МИД Литвы: Украина еще должна выполнить "определенную работу" для получения безвизового режима с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Швеции и Украины Маргот Вальстрем и Павлом Климкиным.

В частности, говоря о перспективах получения Украиной безвизового режима с ЕС в 2016 году, Линкявичюс подчеркнул, что "есть шансы, но это не является подарком. Определенная работа должна быть сделана".

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Также говоря о международных обстоятельствах и ситуации, он заверил, что Украина будет оставаться в мировой повестке дня.

Он отметил, что Литва и Швеция готовы и в дальнейшем быть преданными Украине, демонстрировать солидарность и поддержку.