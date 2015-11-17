МИД Швеции высказал свою категоричную позицию по санкциям против России
18:05, 17 ноября 2015Политика
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Министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрем подчеркивает, что санкции против России должны продолжать действовать.
В Швеции считают, что санкции в отношении России должны оставаться неизменными / dengi-info.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Литвы и Украины Линасом Линкявичюслом и Павлом Климкиным.
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"Мы принадлежим к числу тех стран-членов Европейского Союза, которые считают, что санкции в отношении России должны оставаться неизменными. Мы также считаем, что Россия должна освободить Надежду Савченко и других незаконно задержанных украинских граждан", - заявила Вальстрем.
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