МИД Швеции высказал свою категоричную позицию по санкциям против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Литвы и Украины Линасом Линкявичюслом и Павлом Климкиным.

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"Мы принадлежим к числу тех стран-членов Европейского Союза, которые считают, что санкции в отношении России должны оставаться неизменными. Мы также считаем, что Россия должна освободить Надежду Савченко и других незаконно задержанных украинских граждан", - заявила Вальстрем.