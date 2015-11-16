Адвокат обнародовал 40 томов дела против Савченко

Адвокат Марк Фейгин обнародовал все материалы дела против народного депутата Украины, члена ПАСЕ Надежды Савченко, которая незаконно удерживается в России.

Об этом защитник украинской летчицы сообщил в Twitter.

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«Итак, на моем сайте дело Надежды Савченко! Скачивайте все 40 томов. Просьба к читателям максимально распространить», - написал Фейгин.

С материалами сфабрикованного в России дела против Савченко можно ознакомиться здесь.

Как сообщалось, в Донецком городском суде в Ростовской области продолжается рассмотрение дела против Савченко.

Сегодня началось очередное заседание, на котором ожидается допрос свидетелей стороны обвинения.