Адвокат обнародовал 40 томов дела против Савченко
Об этом защитник украинской летчицы сообщил в Twitter.
Адвокат Марк Фейгин обнародовал все материалы дела против народного депутата Украины, члена ПАСЕ Надежды Савченко, которая незаконно удерживается в России.
Об этом защитник украинской летчицы сообщил в Twitter.
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«Итак, на моем сайте дело Надежды Савченко! Скачивайте все 40 томов. Просьба к читателям максимально распространить», - написал Фейгин.
С материалами сфабрикованного в России дела против Савченко можно ознакомиться здесь.
Как сообщалось, в Донецком городском суде в Ростовской области продолжается рассмотрение дела против Савченко.
Сегодня началось очередное заседание, на котором ожидается допрос свидетелей стороны обвинения.