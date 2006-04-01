Кравчук: Нестор Шуфрич поставил себя вне блока

Первый Президент Украины, председатель Координационного совета «Оппозиционного блока НЕ ТАК!» Леонид КРАВЧУК призывает “членов штабов избирательного блока «НЕ ТАК!», всех, кому дорого будущее Украинского государства, кто ценит демократию и кому небезразлична собственная честь и достоинство, активно влиться в процесс борьбы за пересчет голосов избирателей на выборах народных депутатов Украины и депутатов местных органов власти всех уровней».

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой блока «НЕ ТАК!» заявлении Л.КРАВЧУКА в связи с грубыми нарушениями избирательного процесса 26 марта.

По словам Л.КРАВЧУКА, надежды украинского народа на то, что выборы народных депутатов 26 марта будут честными и демократическими, не оправдались, а «заявления и гарантии Помаранчевой власти стали очередным обманом украинского народа и мировой общественности».

Как отмечает один из лидеров блока «НЕ ТАК!», власть сейчас ищет виновных и хочет переложить всю ответственность за грубые нарушения демократичности выборов только на политические партии. В то же время он признал, что вина политических партий и избирательных блоков неопровержима. «Но власть, которая не способна обеспечить демократический процесс выборов, настоящее волеизъявление избирателей, не может считать себя демократической властью», подчеркнул Л.КРАВЧУК.

По его убеждению, политическая элита Украины, все, кому дороги свобода и демократия, должны исправить допущенные недостатки в процессе выборов, принять соответствующие решения, которые засвидетельствуют нашу преданность идеалам демократии. Прежде всего, отметил Л.КРАВЧУК, речь идет о принятии Постановления Верховной Рады Украины о пересчете голосов избирателей на всех избирательных участках государства.

Блок «НЕ ТАК!», по словам Л.КРАВЧУКА, ожидает соответствующих решительных действий и от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «Сложившаяся ситуация является для новой власти еще одним испытанием на политическую зрелость, настоящую, а не словесную преданность демократии. Выдержит ли власть этот непростой экзамен, покажет время. Выводы сделает народ и история», - сказал первый Президент.

По словам Л.КРАВЧУКА, Координационный совет избирательного блока «НЕ ТАК!» выразил свою четкую позицию по поводу выборов 26 марта с.г. “Наши оценки полностью совпадают с оценками тех политических сил, которые подняли флаг борьбы за демократию в Украине”, - отметил он.

Что же касается позиции Нестора ШУФРИЧА, обнародованной им в телепередаче «Свобода слова» 31 марта, то Л.КРАВЧУК просит считать ее как частное мнение, которое не может иметь никакого влияния на практические действия активистов блока «НЕ ТАК!» и избирателей. «Проигнорировав согласованную и обнародованную официальную позицию Координационного Совета блока «НЕ ТАК!», господин ШУФРИЧ поставил себя фактически вне блока», - заявил Л.КРАВЧУК, добавив, что теперь только от него (Н.ШУФРИЧА) зависит, сможет ли он с достоинством выйти из этой ситуации. (УНИАН: один из лидеров блока «НЕ ТАК!» Н.ШУФРИЧ в «Свободе слова» заявил, что его блок признает демократичность выборов-2006, принимает результаты голосования и не намерен их обжаловать, а также требовать пересчета голосов).

В связи с этим Л.КРАВЧУК также обратился ко всем избирателям Украины с призывом быть бдительными, «не позволяйте политическим аферистам манипулировать вашей волей, потому что только вы являетесь настоящим источником власти. Делайте так, чтобы эта власть находилась в достойных руках».

«Обращаюсь также к той части политических активистов избирательного процесса, которая продала демократию, а значит, и будущее Украины за «30 сребреников», – остановитесь в своих неправедных действиях, потому что Украина вам этого никогда не простит», говорится в заявлении Л.КРАВЧУКА.