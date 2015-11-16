Орбан удовлетворен соблюдением прав венгров в Украине – пресс-служба Порошенко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил удовлетворение по поводу состояния соблюдения прав венгерского меньшинства в Украине.
Об этом он сказал в телефонной беседе с президентом Украины Петром Порошенко в понедельник, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
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Орбан поддержал важность предоставления украинским гражданам права на безвизовые поездки в страны Европейского Союза и поздравил Порошенко с успешным проведением честных и прозрачных выборов.
В свою очередь Порошенко поблагодарил за неизменную позицию Венгрии в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную помощь, в том числе лечение украинских военных.
"Представленность в Закарпатском областном совете членов Партии венгров Украины ярко свидетельствует об отсутствии притеснений в нашем государстве по национальному признаку", – подчеркнул Порошенко.
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"Собеседники обменялись также мнениями относительно путей усиления координации совместных действий силовых и правоохранительных органов Украины и Венгрии, направленных на предотвращение нелегальной миграции и борьбу с контрабандой", - говорится в сообщении.