Суд оставил под стражей помощника нардепа Филатова Кошляка

Об этом заявил адвокат Андрей Колесник после рассмотрения жалобы защиты на решение Новозаводского суда Чернигова об аресте Кошляка.

"Решение апелляционного учреждения еще не готово, мы не видим обоснования – на основании каких доказательств оно было вынесено. Возражений на апелляционную жалобу не было вообще, но решение, тем не менее, не в нашу пользу. 19 ноября будем знать, что напишут в обосновании судьи", – сказал Колесник.

Читайте такжеРассмотрение дела Кошляка должно проходить в открытом режиме – адвокат

Напомним, Михаил Кошляк является председателем Федерации дзюдо Днепропетровской области. Кроме того, он основал самый крупный спортивный клуб в регионе – "Дзюдо – Днепр", где с детьми бесплатно занимаются тренеры мирового уровня. Клуб также известен своими благотворительными проектами и программами социальной адаптации детей и подростков.