Адвокаты нашли и пытаются освободить активиста, которого силовики пытали ради показаний против Корбана - нардеп

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Андрей Денисенко.

"Только что в Апелляционном суде Киева Оксана Томчук и Игорь Черезов нашли и вырвали из рук "Альфы" и прокуратуры похищенного неделю назад Олега Мартынова. Его похитили по "делу Корбана" - без адвокатов, пряча от жены, друзей, защитников", - написал Денисенко.

По словам депутата,Мартынова 10 дней держали на квартире, откуда возили в ГПУ, истязали, приковывали к батарее, засовывали в рот стволы, свешивали с балкона и просто били.

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"Требовали оговорить Геннадия Корбана - мол он приказал похитить Величко и Рудика, оклеветать меня, угрожали его убить", - отметил Денисенко.

По его словам, Мартынову при этом отказывали в предоставлении медицинской помощи.

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"Олегу, с давлением свыше 220, отказывали в медицинской помощи, говоря - сделай как говорим - и ты будешь свидетелем, а не подозреваемым... Сейчас следственная группа полиции, вызванная Виталием Куприем, опрашивает свидетелей и самого Олега. Игорь Луценко помогает адвокатам. Надеюсь, худшее закончится для Олега уже сегодня", - сообщил депутат.

Кроме того, по его словам, "мы теперь знаем, что завтра негодяи вновь попытаются арестовать Гену, это для них как маниакальная идея-фикс".

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