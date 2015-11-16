В Апелляционном суде Киева ожидают заседание по делу активиста, с которого силовики выбивали показания против Корбана

Мартынова незаконно задержали по делу лидера УКРОПа Геннадия Корбана в начале ноября, однако известно об этом стало лишь 11 ноября.

"Он уже неделю как задержан правоохранителями по месту жительства в Херсоне по делу Корбана, этапирован в Киев и содержится в изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке, 3-А, – сообщил на пресс-конференции 11 ноября Виталий Куприй со ссылкой на жену Мартынова. – Олегу выдвигают такие же обвинения, что и Геннадию Корбану".

По словам народного депутата, к Олегу Мартынову не пускали адвоката. Кроме того, самому Виталию Куприю официально не сообщили о задержании его помощника, что является нарушением закона.

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Впоследствии Печерский суд избрал меру пресечения Мартынову в виде домашнего ареста, однако защита обжаловала данное решение. Рассмотрение апелляционной жалобы должно было начаться около 13.30, однако заседание еще не началось, а самого Мартынова неизвестные люди пытались вывести из помещения суда.

Как сообщил адвокат Мартынова Игорь Черезов, своего подзащитного он случайно увидел в коридоре суда.

"Мы увидели, что его ведут неизвестные люди и побежали за ним. Люди представились оперативниками, они были в сопровождении прокурора. Эти люди попытались нам помешать в общении, чуть не возникла драка. Они надели балаклавы. У нас это все зафиксировано на видео", – рассказал правозащитник.

Сейчас прокурор задержан, в суд вызвали следственно-оперативную группу.

По словам Игоря Черезова, когда адвокаты получили доступ к подзащитному, Мартынов пояснил, что после того, как ему Печерский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, его увезли на неизвестную квартиру, где держали фактически без еды, питья в течение 5 дней под наблюдением сотрудников СБУ.

"Держали его незаконно. Это в чистом виде похищения", – сказал Черезов.

Кроме того, защитник сообщил, что в течение этих 5 дней Олега Мартынова дважды отправляли в ГПУ, где "выбивали" показания, в частности, против Геннадия Корбана.