Нардепы приехали под ЦИК и вызвали полицию, чтобы попасть внутрь

Нардепы пытаются попасть внутрь здания, но там не открывали, сообщает ТСН.

"Мы решили приехать из Днепропетровска в Киев, не допустить принятия ЦИК противоправных решений, которые фактически фальсифицируют результаты выборов или признают их неправомерными. Я думаю, что мы будем до утра и на следующий день дежурить здесь", - заявил Куприй.

Нардепы вызвали полицию, чтобы стражи порядка помогли им зайти в Центризбирком.

В 1:40 депутатов таки впустили в здание.

Около 2-х ночи депутатам удалось встретиться с членом ЦИК и, как они говорят, получить доказательства подготовки фальсификаций выборов.

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"Встреча с одним представителем членом ЦИК Александром Шелестом. Он нам предоставил проект документов, которые готовились к этому совещанию для принятия противоправного решения по Днепропетровску. Я их буду изучать, сейчас очень трудно предоставить оценку, очень большой объем материалов, но я хочу сказать, что здесь однозначно прослеживается политическая составляющая, которая не имеет ничего общего с законностью. Она была, но конечно она не нашла поддержки среди других членов ЦИК. Сейчас удалось найти такое взаимопонимание, что нам будет сообщено, представителям партии УКРОП, о ближайшем заседании ЦИК", - заявил нардеп.

Как сообщал УНИАН ранее, в "УКРОПе" заявляют о попытке сорвать выборы городского головы Днепропетровска. В частности отмечается, что сейчас ЦИК проводит экстренное совещание, на котором планируется сорвать выборы городского головы.