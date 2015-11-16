В Черкассах на выборах не зафиксировано значительных нарушений – КИУ

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной организации Комитета избирателей Украины Максим Михлик, голосование проходило практически без проблем. Нарушений, которые носили бы системный характер и могли повлиять на результат волеизъявления не зафиксировано.

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Как сообщал УНИАН, в Черкассах до второго тура выборов городского главы прошли кандидат от Партии свободных демократов действующий мэр Черкасс Сергей Одарич, который получил поддержку 23,15% избирателей и руководитель областной организации ВО «Батькивщина» Анатолий Бондаренко, за которого проголосовали 11,96% избирателей.