В Черкассах на выборах не зафиксировано значительных нарушений – КИУ
01:57, 16 ноября 2015Политика
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В Черкассах наблюдатели областной организации Комитета избирателей Украины не зафиксировали значительных нарушений во время проведения второго тура выборов городского головы.
В Черкассах на выборах не зафиксировано значительных нарушений – КИУ / фото: УНИАН
Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной организации Комитета избирателей Украины Максим Михлик, голосование проходило практически без проблем. Нарушений, которые носили бы системный характер и могли повлиять на результат волеизъявления не зафиксировано.
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Как сообщал УНИАН, в Черкассах до второго тура выборов городского главы прошли кандидат от Партии свободных демократов действующий мэр Черкасс Сергей Одарич, который получил поддержку 23,15% избирателей и руководитель областной организации ВО «Батькивщина» Анатолий Бондаренко, за которого проголосовали 11,96% избирателей.
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