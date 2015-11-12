Обама обсудит ситуацию в Украине с партнерами из ЕС на саммите G20
21:44, 12 ноября 2015Политика
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Президент США Барак Обама обсудит ситуацию в Украине в числе других тем с ключевыми партнерами ЕС после саммита G20 в Анталье.
REUTERS
Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс на брифинге, сообщает "Газета.Ru".
По его словам, пятисторонняя встреча с ключевыми европейскими партнерами пройдет 16 ноября по окончании работы саммита.
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Во встрече будут участвовать премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци.
Как сообщал УНИАН, встреча с президентом России Владимиром Путиным не значится в расписании Обамы на саммите G20.
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