Обама обсудит ситуацию в Украине с партнерами из ЕС на саммите G20

Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс на брифинге, сообщает "Газета.Ru".

По его словам, пятисторонняя встреча с ключевыми европейскими партнерами пройдет 16 ноября по окончании работы саммита.

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Во встрече будут участвовать премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци.

Как сообщал УНИАН, встреча с президентом России Владимиром Путиным не значится в расписании Обамы на саммите G20.