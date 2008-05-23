Верховная Рада попрощалась с Богатыревой и Кравчуком

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия 11 народных депутатов-совместителей и уволила председателей Государственного комитета телевидения и радиовещания и Антимонопольного комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовало 413 народных депутатов из 447, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосование по этому вопросу происходило пакетно. В частности, этим постановлением ВР досрочно прекратила полномочия Николая СИВУЛЬСКОГО (возглавляет ГлавКРУ), Сергея БУРЯКА (возглавляет Государственную налоговую администрацию), Евгения КОРНИЙЧУКА (первый заместитель министра юстиции), Михаила ЛИВИНСКОГО (руководитель аппарата премьер-министра), Петра КРАВЧУКА (председатель "Укравтодора"), Алексея ЗАРУДНОГО (председатель правления Пенсионного фонда Украины), Михаила ПОЖИВАНОВА (председатель Госкомрезерва), Александра ПОНОМАРЕНКО (председатель правления НАК “Надра Украины”, Игоря ЧЕРКАССКОГО (председатель Государственного комитета финансового мониторинга), Раисы БОГАТЫРЕВОЙ (секретарь СНБО) и Виктора ПИЛИПИШИНА (глава Шевченковской РГА Киева).

Вторым пунктом принятого постановления ВР освободила Эдуарда ПРУТНИКА от должности главы Госкомтелерадио и Алексея КОСТУСЕВА - от должности главы АМК.

Постановлением также предусматривается, что во время следующего пленарного заседания, которое состоится 3 июня, ВР первым вопросом рассмотрит приведение к присяге новоизбранных народных депутатов.