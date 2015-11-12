Порошенко о поправке против дискриминации: Украина вырывается из оков советского прошлого

Петр Порошенко в своем Twitter прокомментировал утверждение Радой антидискриминационной поправки в Кодекс законов о труде.

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"Украина вырывается из оков дискриминации советского прошлого. А семейные ценности незыблемы", - написал президент.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла поправку в Трудовой кодекс о запрете дискриминации в зависимости от сексуальной ориентации. Это было необходимым условием для либерализации визового режима между Украиной и ЕС.

Проектом закона народных депутатов от фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины" и внефракционных предполагается статью 2-1 Кодекса законов о труде Украины изложить в редакции, согласно которой запрещается какая-либо дискриминация в сфере труда, в частности, нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья , инвалидности, подозрения или наличии заболевания ВИЧ/СПИД, семейного и имущественного положения, семейных обязанностей, места проживания, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, участия в забастовке, обращения или намерения обращения в суд или другие органы по защите своих прав или оказание поддержки другим работникам в защите их прав, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 10 ноября, а также сегодня, 12 ноября, не поддерживала этот закон.