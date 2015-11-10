Гройсман надеется на положительное заключение ЕС относительно принятых "безвизовых" законов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В частности, Гройсман отметил, что тексты этих законов будут направлены европейским партнерам для оценки их на соответствие европейским директивам. «Как только это произойдет, я сразу же их подпишу и направлю на подпись президенту, - сказал он. - Если мы будем видеть, что какая-то норма не соответствует европейским директивам, у нас есть возможности внесения соответствующих изменений для того, чтобы исправить ошибку, если она была допущена комитетами».

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«Но я хотел бы верить в то, что все будет абсолютно нормально, и мы сможем дальше продолжать процесс относительно приобретения права на безвизовый режим», - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Руководитель парламента также отметил, что сегодня в повестку дня был включен еще один законопроект, который «полностью гармонизирует наше законодательство о труде с европейским» в части запрета какой-либо дискриминации по различным признакам. «Сейчас этот вопрос является достаточно непростым, и я убежден, что в стенах парламента должна состояться дискуссия для того, чтобы мы могли рассмотреть этот вопрос, - подчеркнул он. - Я думаю, мы найдем правильное решение для того, чтобы удержать баланс: с одной стороны, об отсутствии дискриминации в вопросах труда, а с другой стороны, мы найдем поддержку внутри страны для того, чтобы этот вопрос был урегулирован».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 ноября, ВР приняла ряд законов, необходимых для либерализации визового режима с ЕС.

В частности, принят закон об аресте имущества, полученного преступным путем; закон о спецконфискации, закон об уточнении подследственности органов досудебного расследования; закон о создании Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными преступным путем.

Также в первом чтении принят законопроект из «безвизового пакета» относительно немедленного рассмотрения судами исков о принудительном выдворении или задержании с целью идентификации и обеспечения принудительного выдворения иностранцев или лиц без гражданства.

В то же время ВР не поддержала проект закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза).