Клюев советует коалиции либо признать распад, либо наступить на горло

Народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ уверен, что только политический компромисс позволит выйти Украине из экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ сказал в интервью журналистам.

По его словам, “не факт, что досрочные выборы разрешат ситуацию». Он считает, что участники коалиции должны “либо формально признать ее распад, либо, наступив на горло собственным амбициям, начать работать».

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что «противостояние Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и правительства загнало общество в тупик». По его словам, политическая неопределенность «только подстегивала инфляцию». Он отметил, что с начала года жизнь каждого украинца «подорожала почти на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года».

Как сказал А.КЛЮЕВ, большинство граждан очень сильно пострадают от инфляции, поскольку реально тратят на питание не 55% своего бюджета, как учитывает в своих расчетах госкомстат, а до 80%. «А продукты питания подорожали сильнее всего – на 20,4%, что в 20 раз выше, чем аналогичный показатель прошлого года», - сказал депутат.

А.КЛЮЕВ считает, что «к раскручиванию инфляционного маховика» привело также то, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО, увеличив социальные выплаты, не изменило показатель инфляции. «При этом не были увеличены размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума, который определяет все социальные гарантии – минимальную пенсию, социальную помощь, стипендии», - добавил он.

Бывший вице-премьер-министр назвал «голыми декларациями» заявления правительства о наличии антиинфляционных мер. По его словам, заявления Ю.ТИМОШЕНКО о том, что сегодняшний показатель инфляции сформирован за счет роста цен на овощи, «абсолютно некомпетентны», поскольку удельный вес овощей в потребительской корзине составляет менее 5% и не может существенно влиять на общий рост потребительских цен.

А.КЛЮЕВ считает и безпочвенными оправдания представителей правительства, которые посылаются либо на мировые тенденции, либо на местные власти. Он напомнил, что рост цен в Украине «в 6-10 раз выше, чем в европейских странах, и в 2 раза выше, чем в России». Он считает, что «попытки правительства административно снизить торговые надбавки ничего не дадут». «Наоборот, административные меры могут вызвать дефицит продуктов питания», - добавил депутат.

По мнению А.КЛЮЕВА, только “системные шаги могут вывести экономику из кризиса». По его словам, «вся экономическая инфраструктура должна быть нацелена на инвестиции в основной капитал, тогда денежные потоки будут сориентированы на рост товарного предложения, которое будет стимулировать снижение инфляции».

А.КЛЮЕВ считает, что нужны структурные реформы, активное снижение энергоемкости производства. По его словам, это непростые задачи, которые выполнить “очень сложно». «Для этого необходима слаженная работа всех ветвей власти и политическая стабильность», - отметил он.

А.КЛЮЕВ напомнил, что в январе-апреле инфляция составила 13,1%, и это при том, что Кабинет министров Украины при разработке госбюджета-2008 заложил показатели инфляции на уровне 9,6%. Он подчеркнул, что правительство должно неотложно внести для рассмотрения в Верховную Раду Украины изменения в бюджет на текущий год выходя из реальных показателей, которые сложились на сегодня.