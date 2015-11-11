Порошенко о членстве Украины в ЕС: Никуда они не денутся, все у нас получится

Об этом во время встречи с новоизбранными мэрами городов заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "Украинская правда".

На встрече присутствовал также глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

"Я по жизни убежденный оптимист. Я уверен в нашей победе в блестящей перспективе. Пусть Ян Томб закроет уши (смеется) – и в перспективе членстве Украины в ЕС. Никуда они не денутся. Все у нас получится", - сказал Порошенко.

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Он также отметил, что предоставление безвизового режима Украине является очевидным.

"Это произойдет быстрее, если Украина продемонстрирует еще раз свой ответственный подход к выполнению обязательств, взятых на себя", - сказал он.