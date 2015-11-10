Сегодняшнее голосование в Раде значительно приблизило украинцев к безвизовому режиму - Порошенко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодняшнее голосование значительно приблизило украинцев к безвизовому режиму. В принятых документах в первую очередь нуждаемся мы сами, а не Европейский Союз. В частности, принятые сегодня законы значительно усиливают наш потенциал в сфере борьбы с коррупцией. Меня радует, что уровень поддержки безвизового законодательства в отдельных случаях достигал конституционного большинства», - отметил Порошенко.

Президент также выразил надежду, что «депутаты проявят ответственность, найдут силы и примут все необходимые для безвизового режима законы, в том числе и так называемую антидискриминационную поправку».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 ноября, ВР приняла ряд законов, необходимых для либерализации визового режима с ЕС.

В частности, принят закон об аресте имущества, полученного преступным путем; закон о спецконфискации, закон об уточнении подследственности органов досудебного расследования; закон о создании Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными преступным путем.

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Также в первом чтении принят законопроект из «безвизового пакета» относительно немедленного рассмотрения судами исков о принудительном выдворении или задержании с целью идентификации и обеспечения принудительного выдворения иностранцев или лиц без гражданства.

В то же время ВР не поддержала проект закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза).