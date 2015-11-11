Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ: Россия не понимает язык Евросоюза

Об этом он сказал во время встречи в Киеве с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом.

По словам президента ПА ОБСЕ, Россия "пытается внедрять имперскую политику", "вернуть себе статус супердержавы" и "не понимает язык, на котором говорит Евросоюз".

"Одной из задач России является создание препятствий, чтобы Украина не внедряла европейские ценности и не продолжала сотрудничество с Евросоюзом", - сказал Илкка Канерва.

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"Чрезвычайно важно, чтобы во время введения санкций против Российской Федерации ЕС оставался объединенным", - заявил он.

Илкка Канерва назвал "ключевым вопросом" для ПА ОБСЕ имплементацию Минских договоренностей, - прекращение огня на востоке Украины и восстановление полного контроля со стороны Украины над украино-российской границей на Донбассе, а также ход внутренних реформ.

В свою очередь, Владимир Гройсман отметил, что аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины является проявлением цели России "наращивать свое величие". Поэтому, сказал он, от единства Украины и европейских стран, адекватного ответа на вызовы со стороны российской стороны зависит будущее континента.

Владимир Гройсман поблагодарил президента ПА ОБСЕ за "постоянное внимание к Украине, принципиальную и объективную позицию" и назвал "чрезвычайно конструктивной" роль этой организации в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.