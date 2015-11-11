Поправка о запрете дискриминации – не опрос депутатов об отношении к секс-меньшинствам – нардеп

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Остап Семерак в эфире "5 канала".

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"Украинские депутаты и украинское общество в конце концов должны понимать, что это не является опросом депутатов об их отношении к сексуальным меньшинствам. Это голосование о соответствии наших стандартов права европейским и о приближении украинского законодательства к стандартам Европейского Союза", – заявил Семерак.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 10 ноября не поддержала проект закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза) (№3442).

Проект закона предусматривает статью 2-1 "Кодекса законов о труде Украины" изложить в редакции, согласно которой запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИД, семейного и имущественного положения, семейных обязанностей, места проживания, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, участия в забастовке, обращения или намерения обращения в суд или другие органы за защитой своих прав или оказания поддержки другим работникам в защите их прав, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.