Нардепы провалили голосование о запрете дискриминации на работе

Как передает корреспондент УНИАН, после четырех “сигнальных” голосований за включение этого законопроекта в повестку дня, и еще двух уже полноценных голосований он был включен в повестку дня.

После этого председатель ВР Владимир Гройсман поставил на голосование этот законопроект в целом сначала как “сигнальное”, а потом и полноценное. Однако законопроект набрал лишь 207 голосов народных депутатов из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

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Во время включения законопроекта в повестку дня Гройсман отметил, что этот документ необходимым для Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом.

Проектом закона предусматривается статью 2-1 Кодекса законов о труде Украины изложить в редакции, согласно которой запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности, нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИД, семейного и имущественного положения, семейных обязанностей, места жительства, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, участия в забастовке, обращения или намерения обращения в суд или другие органы за защитой своих прав или оказания поддержки другим работникам в защите их прав, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.