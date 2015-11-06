ЦИК: Принятие закона о выборах в Мариуполе и Красноармейске позволит провести голосование 15 ноября

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский заявляет, что, если Верховная Рада примет закон о выборах в Мариуполе и Красноармейске во вторник, 10 ноября, то это позволит провести там голосование 15 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ЦИК сказал на брифинге.

«Мы надеялись на то, что на этой неделе ВР сможет принять закон, который позволит провести выборы депутатов Мариупольского и Красноармейского городских советов и городских голов 15 ноября. К сожалению, этого не произошло ... По нашей информации, соответствующий вопрос может быть рассмотрен ВР во вторник. Если соответствующий закон будет принят во вторник, и он будет обнародован в среду, вступит в силу, то ЦИК успеет напечатать необходимое количество бюллетеней для всех соответствующих выборов», - подчеркнул он.

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Охендовский также отметил, что для проведения выборов в Мариуполе будет необходимо напечатать 54 различных избирательных бюллетеней для выборов депутатов городского совета плюс один бюллетень для выборов Мариупольского городского головы. Для проведения выборов в Красноармейске необходимо напечатать 36 различных бюллетеней для выборов депутатов городского совета и один для выборов городского головы. Всего необходимо будет напечатать 92 различных избирательных бюллетеня», - сказал Охендовский.

Если же закон о выборах в Мариуполе и Красноармейске не будет принят, то ситуация, по словам главы ЦИК, будет такой же, как на сегодняшний день.

«Избирательные процессы ни в Мариуполе, ни в Красноармейске не смогут завершиться без проведения голосования и определения результатов выборов. Они, соответственно, будут продолжаться. Тогда можно будет ставить вопрос о том, что голосование должно состояться 22 ноября или в любой другой день», - добавил он.