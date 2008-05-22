Луценко предлагает родителям круглосуточную "слежку" за детьми

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО презентовал систему спутникового мониторинга и дистанционного управления мобильными объектами «Дрозд», которую взяли на вооружение работники столичной Государственной службы охраны.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

„С сегодняшнего дня Государственная служба охраны, кроме тщательного патрулирования, переходит на новейшие технологии - это то, что необходимо делать со всей милицией”, – отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, эта система видеонаблюдения позволяет видеть на центральном пульте как на месте, так и в Киевском главке милиции в постоянном режиме передвижения автопатрулей, а в перспективе и пешие патрули.

Как добавил министр, это устройство имеет уникальные возможности отслеживать пребывания человека, в том числе детей. “Поэтому, если родители волнуются за безопасность своего ребенка, они имеют возможность контролировать его на протяжении дня, при необходимости - постоянно видеть, где он находится. Всего за 600 долларов разовой оплаты родители смогут заключить договор с Государственной службой охраны. В случае же возникновения какой-то опасности. пригодится „тревожная кнопка” – по сигналу на помощь немедленно прибудет наряд ДСО. Новая услуга также понадобится не только для тех граждан, кто переживает за детей, безопасность своих близких, но и для юридических лиц”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Он убежден, что такая техника необходима для патрулирования, в первую очередь для работников Госавтоинспекции. Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, она позволяет отслеживать на экране, чем занимается экипаж, где он находится в городе, кого остановили работники ГАИ, как они заполняют протокол, как общаются с нарушителем правил дорожного движения и т. п. Фактически она позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение объектов, анализировать пройденные ими направления, скорость передвижения, время остановки и, даже, количество потраченного горючего.

«Дрозд» - это не только система мониторинга, это также возможность планирования маршрута, контроля прибытия транспорта в указанный пункт в определенное время, и главное – наличие обратной связи с оператором пункта наблюдения. Последнее крайне важно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – например, нападения на инкассаторскую машину или лицо, находящееся под охраной. Устройства, которые находятся в автомобиле или в портативном виде у лица, позволяют мгновенно вызвать на помощь наряды милиции тревожной кнопкой или передать видеоизображение с голосовым сообщением.