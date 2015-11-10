В Украину прибыли эксперты НАТО: обсудят безопасность воздушного пространства

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Иностранную делегацию возглавил представитель агентства НАТО по связи и информации Рене ван дер Хайден, украинскую группу - начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-майор Артур Артеменко.

Основной целью встречи является проведение консультаций экспертов Украины и НАТО в контексте осуществления технико-эксплуатационного исследования возможностей реализации Региональной программы НАТО по безопасности воздушного пространства (RASP).

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Артеменко поприветствовал иностранных гостей и выразил надежду, что сегодняшняя встреча укрепит отношения Украины и Альянса, а также откроет новые возможности сотрудничества.

"Реализация проекта RASP расширит возможности Воздушных Сил осуществлять обмен информацией о воздушной обстановке в реальном времени, координацию действий соседних стран при пересечении воздушными судами границ для управления инцидентами по безопасности воздушного пространства Украины. Мы также рады, что выступили инициаторами этого проекта, а вы его любезно поддержали", - отметил, обращаясь к экспертам Артеменко.

Согласно программе пребывания экспертов НАТО, планируется проведение украинской стороной брифингов-презентаций в соответствии с тематикой мероприятия, консультационная работа экспертов на Командном центре Воздушных Сил ВСУ.