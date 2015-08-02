Порошенко поздравил украинцев с Днем ВДВ и Воздушных сил ВСУ

Высокие боевые качества профессионалов самого высокого уровня воины высокомобильных десантных войск убедительно продемонстрировали в боях за освобождение Донбасса. Об этом говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко личному составу и ветеранам ВДВ Вооруженных сил Украины.

В поздравлении отмечается: «Героическая оборона Донецкого аэропорта, штурм и удержание Саур-Могилы, успешные рейды по тылам врага и активное участие в других операциях стали для каждого украинца символом исключительного мужества воинов-десантников, примером их воинской доблести и чести». При этом подчеркивается: «Вы всегда были первыми и смело действовали, выполняя трудные задачи на наиболее угрожающих направлениях этой необъявленной войны. И сегодня, нынешний праздник вы встречаете на боевых позициях в восточных и южных областях Украины, в очередной раз подтверждая девиз: "Никто, кроме нас!".

Президент поблагодарил за верность военной присяге и самоотверженную службу Отечеству.

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«В этот день мы склоняем головы перед памятью наших боевых побратимов, которые при проведении антитеррористической операции отдали свое героическое жизни за мирное будущее Украины», - сказано в поздравлении.

Также президент Украины поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В поздравлении говорится: «В сложное для нашей страны время воины Воздушных сил продемонстрировали верность украинскому народу, мужество и стойкость, самоотверженность и высокий профессионализм».

«Активная авиационная поддержка и надежное зенитно-ракетное прикрытие наших войск, ведение воздушной разведки, перевозка личного состава и материальных средств, санитарная эвакуация и решительные действия по обороне занимаемых рубежей бок о бок во взаимодействии с подразделениями других видов и родов войск - далеко не полный перечень задач, которые с достоинством выполняют воины Воздушных сил», - говорится в поздравлении.

В нем отмечается, что «примером героизма и жертвенности стали имена членов летных экипажей, военнослужащих сводного отряда, воинских частей и подразделений Воздушных сил, которые отдали свою жизнь за мир в Украине, за наше с вами право строить свободную европейское государство».