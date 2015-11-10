Адвокат Корбана: Заявления ГПУ о новых уголовных делах против лидера УКРОПа – это неприкрытый шантаж

«По большому счету, это шантаж. Если у вас есть какие-то другие производства, особенно старые, то возникает логичный вопрос – почему они не объединены, если вы уже вменяете создание преступной группировки. Вполне логично, чтобы выдавались все эпизоды», – сказала Оксана Томчук.

По ее словам, сейчас складывается ситуация, когда прокуратура не способна доказать фактически ни одного эпизода обвинения. «У них нет убедительных доказательств, поэтому сейчас начинается этот неприкрытый шантаж. Подобные высказывания (о возможности новых уголовных дел. – Ред.) демонстрируют, во-первых, заангажированность, а, во-вторых, – непрофессионализм», – отметила адвокат.

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Она также сообщила, что пока адвокаты не получили полный текст определения суда относительно домашнего ареста Геннадия Корбана, соответственно, защита не подавала апелляцию по этому решению.

Напомним, накануне прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко заявил, что против Геннадия Корбана могут быть возбуждены новые уголовные дела.