Юрист: Главный публичный обвинитель ГПУ в деле Корбана фигурирует в уголовных производствах

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист, председатель Запорожской областной организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Ярослав Гришин.

«Публичный обвинитель Геннадия Корбана некий Куценко Владислав – мошенник без опыта работы в правоохранительных органах – лидер ОПГ, которая совершила не менее 6 доказанных составов преступлений на территории Запорожской области», – сообщил Гришин.

По его словам, преступления Куценко совершал, будучи депутатом Запорожского районного совета, и сейчас «пытается избежать уголовной ответственности и наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, выливая тонны ложной информации на лидера партии УКРОП Геннадия Корбана».

Ярослав Гришин опубликовал документы, из которых видно, что Куценко вместе с другим депутатом фигурируют в уголовных производствах по получению неправомерной выгоды в почти миллион гривен за влияние на принятие решений головами Балабинского, Владимирского, Григорьевского и Малокатериновского сельсоветов Запорожского района Запорожской области.

Гришин заверил, что имеет неоспоримые доказательства вины Куценко, а также показания свидетелей и потерпевших. Он обещает добиться привлечения к уголовной ответственности «мелкого политического мошенника».