Ситуация в Украине является одной из приоритетных в повестке дня ЕС – Могерини

13:20, 09 ноября 2015
Политика
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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляет, что ситуация в Украине остается одной из приоритетных на повестке дня ЕС.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

"Основная цель моего визита в Украину, кроме тех тем, которые мы обсудили, это продемонстрировать, что ситуация в Украине остается одной из приоритетных в повестке дня Евросоюза", - сказала она.

Напомним, ранее из неофициальных источников стало известно, что главы правительств Евросоюза планируют согласовать продление санкций в отношении России на саммите в декабре этого года.

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