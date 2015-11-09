Ситуация в Украине является одной из приоритетных в повестке дня ЕС – Могерини

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

"Основная цель моего визита в Украину, кроме тех тем, которые мы обсудили, это продемонстрировать, что ситуация в Украине остается одной из приоритетных в повестке дня Евросоюза", - сказала она.

Напомним, ранее из неофициальных источников стало известно, что главы правительств Евросоюза планируют согласовать продление санкций в отношении России на саммите в декабре этого года.