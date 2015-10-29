В НАТО обсудят реформирование украинской армии

29 ноября в штаб-квартире НАТО состоится встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко с председателем Военного комитета НАТО Петером Павелом.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил и.о.. главы миссии Украины при НАТО Егор Божок.

По его словам, на повестке дня встречи - направления дальнейшего взаимодействия в реформировании Вооруженных сил Украины согласно стандартам НАТО в свете договоренностей, достигнутых между президентом Украины Петром Порошенко и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе последнего визита в Украину 21-22 сентября.

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"Мы настроены по рабочему положительно, ведь нам есть что сказать", - отметил он.

"А в НАТО, в свою очередь, есть что нам предложить на поддержку этих усилий", - подчеркнул Божок.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и НАТО разрабатывают модель реформирования Вооруженных сил.