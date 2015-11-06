Лукаш настаивает, что не скрывалась от следствия и что ее не допрашивали по делам Майдана

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявляет, что не скрывалась от следствия, более того, она утверждает, что прокуратура игнорировала ее инициативу о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лукаш заявила журналистам в перерыве судебного заседания.

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Лукаш заявила, что нигде не скрывалась и все время проживала у себя дома со своей семьей.

Также она добавила, что нынешнее ее уголовное преследование со стороны прокуратуры - это попытка доказать евросообществу, что не стоит снимать санкции. Также она заявила, что никаких активов в Европейском Союзе не имеет.

Также Лукаш заявила, что ее не допрашивали по уголовным производствам относительно преступлений против участников Майдана.

В частности, она отметила, что ей не вручили ни одного документа, в котором она фигурировала бы как свидетель по делам Майдана. Единственный процессуальный документ, по ее словам, это подозрение, врученное ей в рамках двух уголовных дел, не связанных с событиями на Майдане.

Как сообщал УНИАН, в СБУ 5 ноября заявили о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

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По данным Генпрокуратуры, Лукаш вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой исчезновения Лукаш указано 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября сообщила Лукаш о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.

Генеральная прокуратура Украины настаивает на аресте Лукаш.