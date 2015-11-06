Портнов мечтает о показательном суде на Майдане над депутатами из нынешней коалиции (видео)

Как отметил Портнов в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", защиту он будет вести дистанционно, ведь в таком режиме уже полтора года руководит двумя своими юридическими компаниями.

Кроме того, Портнов анонсировал судебные процессы над членами коалиции, которая сейчас при власти. "Надо посмотреть на правящую коалицию, на тех, кто разыскивается европейскими правоохранительными органами. Я имею в виду фракции "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко". Там преступников уже нужно искать. Я думаю, что вскоре придет время, когда мы будем судить их. Может даже и показательно на Майдане", - сказал Портнов.

Читайте такжеСБУ: Лукаш все время находилась в Киеве, но не выходила на контакт со следствием

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Лукаш, которая находилась в розыске, была задержана в Киеве.

Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко заявил, что она подозревается в преступлениях по ч. 5 ст. 191 (разворовывание средств в особо крупных размерах) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Также он сообщил, что Лукаш вручат подозрение и обратятся в суд об избрании ей меры пресечения.