Лукаш: Никакого задержания не было. Это была добровольная явка (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на видеозаписи, которую продемонстрировали журналистам в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Меня зовут Елена Лукаш, сегодня, 5 ноября 2015 года, я нахожусь в городе Киеве, и сейчас вместе с сотрудниками контрразведки СБУ я направляюсь для дачи объяснений, показаний и допроса в Генеральной прокуратуре Украины. Никакого давления на меня не совершали, обычная, нормальная, человеческая беседа с сотрудниками контрразведки прошла спокойно, толерантно... Сейчас я добровольно направляюсь для дачи показаний", - сказала она.

СБУ показали видеокомментарий Лукаш, где она рассказывает, что добровольно едет для дачи показаний https://t.co/mXqiKPhnx5pic.twitter.com/ffL79TaGpH — Hromadske.TV (@HromadskeTV) November 5, 2015

В разговоре с каналом 112 Лукаш также заявила, что добровольно пошла на допрос.

"С удовольствием объясню суть ситуации. Никакого задержания в отношении меня сегодня не применялось. Это была добровольная явка. Последние полтора года я ни на один день не покидала территории Украины, находилась все время здесь и активно сотрудничала со следствием, передав правоохранительным органам пояснения размером с большую советскую энциклопедию", - заявила Лукаш.

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Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, Лукаш, которая находилась в розыске, вернулась в Украину и была задержана в Киеве.

Справка УНИАН. 28 мая 2014 г. в прокуратуре Киева заявили, что зарегистрировали уголовные производства по фактам совершения противоправных действий экс-министром юстиции Лукаш.

По данным ведомства, внесены сведения в ЕРДР о совершении Лукаш уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.367 (служебная халатность), ч.2 ст.361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), связанных с прекращением работы всех единых и государственных реестров информационной сети Министерства юстиции Украины.

Лукаш в октябре 2013 года, занимая должность министра юстиции, дала указание в.и.о. генерального директора ГП «Информационный центр» Министерства юстиции внести незаконные изменения в компьютерные программы, которые обеспечивают функционирование единых и государственных реестров. Вследствие таких действий в работе реестров произошли сбои, что привело к несанкционированному блокированию информации и искажению процесса ее обработки.