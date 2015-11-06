Минобороны Украины и Пентагон разработают "дорожную карту" сотрудничества

Об этом сообщила начальник управления прессы и коммуникаций Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

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Она напомнила, что вчера на базе Минобороны Украины состоялись двусторонние украинско-американские консультации по вопросам обороны. По словам Оксаны Гаврилюк, в ближайшее время будет разработана совместная "дорожная карта" 5-летнего сотрудничества между Минобороны Украины и Пентагоном.

Также она сообщила, что США не будут прекращать военно-техническую помощь Украине. "Помощь, которая уже предоставлялась нашем государстве от США в виде технического обеспечения, а это бронеавтомобили HMMWW (Хамви), приборы ночного видения, бронежилеты и др., прекращаться не будет", - отметила она.

По словам Оксаны Гаврилюк, в ближайшее время Вооруженные силы Украины получат специальные системы контрбатарейной борьбы.