США выделяют еще 15 миллионов долларов гумпомощи Донбассу

Как сообщили УНИАН в посольстве США в Украине, таким образом общий объем гуманитарной помощи США востоку Украины с начала кризиса составляет почти 84 миллионов долларов.

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Эти дополнительные средства, предоставленные Агентством США по международному развитию, будут направлены на обеспечение временного жилья для свыше 35 тысяч людей на предстоящий зимний период.

Также эта помощь будет использована для обеспечения пострадавших чистой питьевой водой и соблюдения надлежащего гигиенично-санитарного режима, чтобы предотвратить распространение болезней, говорится в сообщении. Кроме того, эта помощь будет предоставлять возможности для трудоустройства, чтобы люди и предприятия вернулись к нормальной жизни, и поможет домохозяйствам восстановить утраченное, добавили в посольстве.

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При этом США вновь призывают обеспечить полный и беспрепятственный доступ на всей территории зоны конфликта, чтобы гуманитарную помощь могли получить те гражданские лица, которые в ней нуждаются, говорится в сообщении.