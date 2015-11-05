Печерский суд отказал прокуратуре проводить заседание по делу Корбана в закрытом режиме

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла следственный судья Лариса Цокол.

Она отметила, что прокуроры не привели достаточных оснований для рассмотрения дела в закрытом режиме.

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Напомним, в Киеве проходит очередное судебное заседание по жалобе адвокатов председателя политсовета партии "УКРОП" относительно его незаконного задержания.