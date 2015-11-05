Печерский суд отказал прокуратуре проводить заседание по делу Корбана в закрытом режиме
15:07, 05 ноября 2015Политика
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Печерский районный суд Киева отказал стороне обвинения, представителям Генеральной прокуратуры, проводить судебное заседание по делу задержанного лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана в закрытом режиме.
Лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла следственный судья Лариса Цокол.
Она отметила, что прокуроры не привели достаточных оснований для рассмотрения дела в закрытом режиме.
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Напомним, в Киеве проходит очередное судебное заседание по жалобе адвокатов председателя политсовета партии "УКРОП" относительно его незаконного задержания.
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