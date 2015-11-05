В Киеве продолжается суд по делу Корбана (прямая трансляция)
18:21, 05 ноября 2015Политика
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В Киеве сегодня состоится очередное судебное заседание по жалобе адвокатов председателя политсовета партии УКРОП Геннадия Корбана относительно его незаконного задержания.
4 ноября Печерский суд столицы рассмотрел жалобу адвокатов Корбана на его повторное задержание.
Судьи приняли решение перенести заседание на 5 ноября, а также привести в зал самого задержанного. Но политика по неизвестным причинам доставили в суд уже вечером 4 ноября.
Тем временем прокурора Александра Голенченко поймали на попытке тайком вручить Корбану подозрение – журналисты зафиксировали факт отправки такого SMS-сообщения.
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