В Киеве продолжается суд по делу Корбана (прямая трансляция)

4 ноября Печерский суд столицы рассмотрел жалобу адвокатов Корбана на его повторное задержание.

Судьи приняли решение перенести заседание на 5 ноября, а также привести в зал самого задержанного. Но политика по неизвестным причинам доставили в суд уже вечером 4 ноября.

Тем временем прокурора Александра Голенченко поймали на попытке тайком вручить Корбану подозрение – журналисты зафиксировали факт отправки такого SMS-сообщения.