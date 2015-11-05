Нормандская четверка завтра согласует шаги по завершению конфликта на Донбассе

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Германии Савсан Хебли, передает радио "Свобода". По его словам, предметом обсуждения может стать вопрос отвода тяжелого оружия. За образец для такого шага может быть взят успешный отвод малокалиберной артиллерии и минометов, сказал представитель МИД.

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"Соглашение о прекращении огня может соблюдаться только в случае, если мы достигнем прогресса в политическом разрешении конфликта", - сказал Савсан Хебли, указав на принятие конституционной реформы в Украине и обеспечение беспрепятственного доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во все районы в регионе конфликта.

Соглашение о прекращении огня между правительственными войсками и пророссийскими террористами на Донбассе преимущественно соблюдается уже более двух месяцев – с начала сентября. В то же время наблюдатели фиксируют единичные вспышки насилия.

В частности, украинские военные заявили о 12 обстрелах своих позиций со стороны пророссийских боевиков в вечерние часы 4 ноября и ночью 5 ноября.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявила, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие во встрече в нормандском формате глав МИД Франции, Украины, России и Германии 6 ноября в Берлине, инициированной руководителем немецкого внешнеполитического ведомства Франком-Вальтером Штайнмайером.

По ее словам, на встрече будет обсуждаться весь комплекс вопросов по выполнению Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе.