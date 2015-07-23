"Нормандская четверка" обсудит выполнение Минских соглашений

Главной темой разговора будет отведение ввоенной техники, сообщает радио "Свобода". Сегодня пресс-секретарь президент Святослав Цеголко сообщал, что лидеры Украины, Франции, Германии и России собираются провести телефонный разговор, но подробностей и темы переговоров он не раскрыл.

Читайте такжеПорошенко согласился создать на Донбассе 30-километровую буферную зону

В последний раз лидеры государств беседовали на прошлой неделе. Тогда лидеры Франции и Германии в разговоре с коллегами из Украины и России призвали полностью выполнить весь комплекс мероприятий минских договоренностей до конца года. Речь шла, среди прочего, о необходимости договориться об отводе вооружений меньших калибров и танков и о демилитаризации и разминировании территории возле села Широкино.

21 июля во время переговоров в Минске представители трехсторонней контактной группы договорились об отводе от линии разграничения вооружения калибром до 100 миллиметров, но не подписали никакого документа.